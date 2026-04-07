Çaycuma Sera OTB Üretime Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çaycuma Sera OTB'nin 1000 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) üretime başladığını bildirerek, "OTB, 1,5 milyar lira toplam yatırım kapasitesiyle 1000 kişilik istihdam kapısı olacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu yatırıma ilişkin paylaşım yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 80 hibesiyle hayat bulan Çaycuma Sera OTB'de üretimin başladığını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"6 serada üretim devam ederken diğer yatırımlar da hızla yükseliyor. OTB tam kapasite faaliyete geçtiğinde, 524 dekar alanda 1,5 milyar lira toplam yatırım kapasitesiyle 1000 kişilik istihdam kapısı olacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlayacak."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:03:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.