ÇAYKUR'a alınacak 630 mevsimlik işçi için kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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ÇAYKUR'a alınacak 630 mevsimlik işçi için kura çekimi yapıldı

29.03.2022 22:18

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçilerin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçilerin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

ÇAYKUR bünyesindeki 49 fabrikada çalışmak üzere başvuruda bulunan toplam 33 bin 929 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi'nin konferans salonunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Spor salonuna izleyici alınmazken, kura çekimi yerel bir televizyon kanalından canlı yayımlandı.

Noter tarafından kura yöntemi açıklandıktan sonra, çekilecek numaraların atılacağı şeffaf kutu çevrilerek, içinin boş olduğu salondakilere gösterildi.

Numaraların boş kutuya atılmasının ardından kura çekimine geçildi. Çekilişle fabrikalarda çalışacak 630 asil ve 630 yedek isim belirlenerek, salonda okundu.

Saat 10.00'da başlayan ve yaklaşık 10 saat süren kura çekimini, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Hatinoğlu ile Zeki Karaoğlu, daire başkanları ve diğer yetkililer de takip etti.

ÇAYKUR'a alınacak 630 mevsimlik işçi için kura çekimi yapıldı
ÇAYKUR'a alınacak 630 mevsimlik işçi için kura çekimi yapıldı
ÇAYKUR'a alınacak 630 mevsimlik işçi için kura çekimi yapıldı

YORUMLAR
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Trabzon, Giresun, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'a alınacak 630 mevsimlik işçi için kura çekimi yapıldı - Son Dakika


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