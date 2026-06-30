ÇAYKUR Emekçilerinin Talepleri İçin Mücadele Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÇAYKUR Emekçilerinin Talepleri İçin Mücadele Sürüyor

ÇAYKUR Emekçilerinin Talepleri İçin Mücadele Sürüyor
30.06.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz Gıda-İş Başkanı Gülpolat, ÇAYKUR emekçilerinin hakları için sürekli destek vereceklerini belirtti.

Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Gülpolat, ÇAYKUR emekçilerinin haklı talepleri tam anlamıyla karşılık buluncaya kadar onların sesi olmaya, sorunlarını gündemde tutmaya ve çözümün takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gülpolat, bir otelde düzenlenen Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulunda, her hasat döneminde binlerce emekçinin alın teriyle hayat bulan çayın sadece Rize'nin değil, ülkenin de en önemli değerlerinden olduğunu belirtti.

Sendika olarak emek camiasında yarım asrı geride bıraktıklarını ifade eden Gülpolat, "50 yıl önce ekilen tohum bugün ulu bir çınara dönüşmüştür. Bu çınarın kökleri alın teri, gövdesi örgütlü mücadele, dalları ise emeğin umududur. 50 yıllık süreçte sadece sendikamız değil, konfederasyonumuz da büyümüş ve güçlenmiştir. 100 binlerden 850 binlere ulaşan örgütlü bir güce dönüşmüştür. Bizler sendikacılığı, emeğin onurunu koruma görevi, adaleti büyütme sorumluluğu, çalışma barışını ayakta tutma iradesi olarak görüyoruz." dedi.

Gülpolat, Türkiye'nin çayını emekle yoğuran, sabahın ilk ışıklarıyla işinin başına geçen binlerce mevsimlik işçinin yıllardır ÇAYKUR'un üretim gücüne güç kattığının altını çizerek, "Ancak bu kardeşlerimiz uzun yıllardır çalışma süreleri, sosyal hakları ve gelecek güvenceleri konusunda önemli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Biz bu meseleyi hiçbir zaman yalnızca bir istihdam meselesi olarak görmedik. Biz bu meseleyi bir emek, adalet ve vicdan meselesi olarak gördük." diye konuştu.

ÇAYKUR'daki mevsimlik işçilerin taleplerini her platformda dile getirdiklerini vurgulayan Gülpolat, şunları kaydetti:

"Çalışma sürelerinin artırılması, sosyal haklarının geliştirilmesi ve kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi için tüm kurumlar nezdinde yoğun girişimlerde bulunduk. ÇAYKUR emekçilerimizin taleplerini kararlılıkla gündemde tutmamız ve yürüttüğümüz girişimler sonucunda 40 yaş şartının kaldırılmış olması mücadelemizin somut sonuçlarından biri olmuştur. Ancak biliyoruz ki bu tek başına yeterli değildir. Bugün ÇAYKUR emekçilerinin en büyük beklentisi geleceğe daha güvenle bakabilmektir. ÇAYKUR emekçilerinin haklı talepleri tam anlamıyla karşılık buluncaya kadar onların sesi olmaya, sorunlarını gündemde tutmaya ve çözümün takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Gülpolat, pandemi ve savaşlar nedeniyle dünyada yaşanan sıkıntılara işaret ederek, "Bugün enerji maliyetlerinden hayat pahalılığına, üretim maliyetlerinden enflasyona kadar yaşadığımız birçok sorunun arkasında küresel krizlerin izleri bulunmaktadır. Bu nedenle bizler her zaman barışın, adaletin ve insan onurunun yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki barışın kazandığı yerde emek kazanır. Adaletin güçlendiği yerde çalışanlar nefes alır." değerlendirmesinde bulundu.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Fatih Kandemir yeniden göreve seçildi.

Kongreye, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Ali Hançeroğlu, Sultan Murat Karadağ, Duran Çiçek ve Emrah Akın ile şube başkanları, üyeler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Çaykur, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR Emekçilerinin Talepleri İçin Mücadele Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 15:19:49. #7.12#
SON DAKİKA: ÇAYKUR Emekçilerinin Talepleri İçin Mücadele Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.