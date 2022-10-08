ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı - Son Dakika
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ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı

08.10.2022 13:26
ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı

Öz Gıda-İş Sendikası, Yapı Kredi Bankası ile yapılan banka maaş promosyonuna ilişkin yeni protokolle, kadrolu işçi ve memurlara 30 bin, mevsimlik işçilere 15 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Öz Gıda-İş Sendikası, Yapı Kredi Bankası ile yapılan banka maaş promosyonuna ilişkin yeni protokolle, kadrolu işçi ve memurlara 30 bin, mevsimlik işçilere 15 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı mart ayında 5 yıllık promosyon ihalesinin sonucunda en yüksek teklifi veren ilgili banka ile anlaşıldığı ifade edildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyon nedeniyle anlaşmanın güncellenmesinin kaçınılmaz bir hal aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öz Gıda-İş Sendikası olarak bunun bilincinde ve üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve Yapı Kredi Bankası ile yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdik. Üyelerimizden aldığımız güçle gerçekleştirdiğimiz bu yoğun ve yorucu çalışmaların neticesinde konuyu çözüme kavuşturduk. Yapılan anlaşmayla, 39 ay için kadrolu işçiler ve memurlar toplam 30 bin, mevsimlik işçiler toplam 15 bin lira promosyon ödemesi alacaktır. Bu ödemeler peşin olarak hesaplara aktarılacaktır. Ödemeler en kısa sürede yapılacak olup, kesin ödeme tarihiyle ilgili açıklama yapılacaktır."

Açıklamada, sürecin her aşamasında işçilerin yanında yer aldığı vurgulanan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve yönetimine teşekkür edildi.

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Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı - Son Dakika

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