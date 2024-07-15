ÇAYKUR, yaş çay alımlarının kontenjanını düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR, yaş çay alımlarının kontenjanını düşürdü

ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıkması üzerine 11 Temmuz'da dekarda 50 kilogram olarak açıkladığı kontenjan uygulamasını 30 kilograma düşürdü. Üreticilerin hafta sonu ve 15 Temmuz tatilini değerlendirmek adına yoğun çay toplaması nedeniyle serbest alımlara kısa bir süreliğine ara verildiği belirtildi. ÇAYKUR, alım programına riayet edilmesini ve üreticilerin acele etmemesini istedi.

15.07.2024 17:07
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ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıkması üzerine 11 Temmuz'da dekarda 50 kilogram olarak açıkladığı kontenjan uygulamasını 30 kilograma düşürdü.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının 26 Haziran'da başladığı, 11 Temmuz'a kadar herhangi bir alım kotası sınırlaması uygulanmadığı belirtildi.

Serbest mubayaa (satın alma) yaparak sürgün döneminin tamamlanmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Ancak üreticilerimizin tamamının hafta sonu ve 15 Temmuz resmi tatilini değerlendirmek adına kısa sürede yoğun çay toplamaları nedeniyle serbest alımlara kısa bir süreliğine ara vererek dekar başı günlük önce 50 kilogram, akabinde 30 kilogram uygulaması yapmak zorunda kaldık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, özel sektör firmalarının hem alım fiyatını düşürmeleri hem de ödeme vadelerini uzatmalarının, ÇAYKUR'a ilave bir satış baskısı oluşturduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Netice itibarıyla işleme kapasitemizin üzerinde çay alımlarına ve çevirmekte zorlandığımız 14 bin 500 ton stok miktarına ulaşılmıştır. Kaliteden ödün vermeden ve müstahsilimizi zora sokmamak adına uyguladığımız alım programına riayet edilmesi en büyük temennimizdir. Üreticilerimizin acele etmemesini, çayın en güzel bekleme yerinin bahçe olduğunu ve üreticilerimizin her ne şart altında olursa olsun yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR, yaş çay alımlarının kontenjanını düşürdü - Son Dakika

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