Cazibe Merkezleri için Yeni Teşvik Başvuruları

Ekonomi

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki yatırımların desteklenmesinde 31 Aralık'a kadar yapılacak teşvik belgesi başvuruları değerlendirilecek.

"Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu karar uyarınca 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılacak teşvik belgesi başvuruları değerlendirmeye alınacak.

Karar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.