Cebel Ali'de Konteyner Gemisine Saldırı
Cebel Ali'de Konteyner Gemisine Saldırı

12.03.2026 09:36
Cebel Ali Limanı yakınında bir gemi bilinmeyen bir cisimle vuruldu, yangın çıktı, mürettebat güvende.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Cebel Ali Limanı'na yaklaşık 65 kilometre mesafede bir konteyner gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu ve gemide küçük bir yangının çıktığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Cebel Ali Limanı'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyindeki geminin kaptanının, "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulan konteyner gemisinde küçük bir yangının çıktığını, karanlık nedeniyle hasarın tam boyutunun tespit edilemediğini raporladığı ifade edildi.

Açıklamada, tüm mürettebatın güvende olduğu ve şu anda çevresel bir etkinin bildirilmediği aktarıldı.

Yetkililerin soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, gemilerin dikkatli şekilde seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya raporlamaları tavsiye edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nı özellikle ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

Kaynak: AA

