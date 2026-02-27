Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti - Son Dakika
Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti

Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti
27.02.2026 12:12
Pazarda salatalığın 150 TL, çileğin ve ayvanın 200 TL olduğunu söyleyen bir vatandaş, ''Bu ülkede hıyarı bile yiyemiyorsun'' diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

Pazara alışverişe giden bir vatandaş, tezgâhlardaki fiyatlara tepki gösterdi. Sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğine dikkat çeken vatandaş, cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde ürün etiketlerini göstererek sitem etti.

"BU ÜLKEDE HIYARI BİLE YİYEMİYORSUN"

Vatandaş, "Bakın, salatalık 150 TL. Bu ülkede hıyarı bile yiyemiyorsun. 200 TL çilek. Bu ülkenin en büyük parası 200 TL. Bir kilo çilek alınabiliyor. Bakın şu ayva 200 TL" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Görüntülerde tezgâhlardaki fiyat etiketleri de yer aldı. Paylaşım, artan gıda fiyatlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Enver Işık Enver Işık:
    Parti tutmam. Muhalefet partilerini de gereksiz boş bulan birisiyim. Ama bu adam dogru konuşuyor. Cebindeki en büyük para ile 1 kilo çile almak?????? Bunu diğer ülkelerde bir hayal edin. 100 dolar a çilek yada 100 sterline, yada 200 dinara ???????? valla yerler adamı yerler 20 3 Yanıtla
  • blackstyle man blackstyle man:
    Bu ne byük yalan haber. Kardeşim kışın ortasındasın. Ben yazın bile çileği 100 TL dan aldım. Sanki 1200 TL gibi gösteriyorsun. Kışında çilek yeme kardeşim. Yazın al reçel yap. 6 9 Yanıtla
    Muslum Aslan Muslum Aslan:
    meeeeeee 0 0
  • Doğukan Aga Doğukan Aga:
    Ülke kaynaklarının büyük kısmını siyasilerin ve tepedeki 5-10 firmanın paylaştığı bir ülkeden ne beklersiniz ki. 6 1 Yanıtla
  • osman biçer osman biçer:
    Ah bu dıj güjler yohmu. Hıyara çileğe bile el attılar 4 0 Yanıtla
  • Gokhan Gokhan:
    Memlekette enbüyük banknot 200 tl 150 siyle salatalık alabiliyorsun 1 0 Yanıtla
