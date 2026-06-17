Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali İçin 28,3 Milyon Dolarlık Anlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali İçin 28,3 Milyon Dolarlık Anlaşma

17.06.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girişim Elektrik, Azerbaycan'da Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumu için anlaşma imzaladı.

Girişim Elektrik Şirketler Grubu, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde hayata geçirilecek Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali Projesi'nin anahtar teslim kurulumu için 28,3 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karabağ Bölgesi'nin yeniden imar ve enerji dönüşüm sürecinde dikkati çeken yatırımlardan biri için Türk mühendisliği devreye giriyor.

Girişim Elektrik Şirketler Grubu, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Clean Energy Jabrayil LLC ile Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali Projesi'nin anahtar teslim kurulumu kapsamında anlaşmaya vardığını açıkladı.

Toplam bedeli 28,3 milyon dolar olan proje kapsamında güneş enerjisi santralinin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçleri Girişim Elektrik tarafından yürütülecek. Projede kullanılacak şalt ekipmanları ise grup şirketlerinden Europower Enerji tarafından üretilecek.

Söz konusu yatırım, yalnızca enerji üretim kapasitesi açısından değil, Karabağ Bölgesi'nin yeniden yapılanma sürecinde yenilenebilir enerji altyapısının güçlendirilmesi açısından da stratejik projeler arasında gösteriliyor.

"Enerji dönüşümünde artık sadece üretim değil, altyapı kabiliyeti de belirleyici"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, enerji dönüşümünün artık yalnızca santral yatırımlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Bugün enerji sektöründe rekabet yalnızca elektrik üretmekle değil, mühendislik, şebeke altyapısı, yüksek gerilim sistemleri ve saha yönetimini aynı yapı içinde yönetebilme kabiliyetiyle şekilleniyor. Karabağ'da üstlendiğimiz bu proje, grubumuzun uluslararası EPC gücünü ve üretim altyapısını birlikte sahaya taşıyan önemli örneklerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Karabağ Bölgesi'nde enerji altyapısının yeniden şekillendiğine dikkati çeken Harmanlı, yenilenebilir enerji yatırımlarının bölgesel kalkınmanın en önemli başlıklarından biri haline geldiğini ifade etti.

Harmanlı, yenilenebilir enerji yatırımlarının artık yalnızca çevresel dönüşüm olmadığını vurgulayarak, "Dönüşüm aynı zamanda ekonomik kalkınma ve enerji güvenliği perspektifiyle değerlendiriliyor. Biz de mühendislik birikimimizi ve üretim gücümüzü farklı coğrafyalardaki stratejik projelere taşımayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, son dönemde Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri'nde enerji altyapı yatırımlarının hız kazandığına dikkati çeken sektör temsilcileri, özellikle yüksek gerilim altyapısı, şalt sistemleri ve güneş enerjisi projelerinde entegre çözüm sunabilen şirketlerin öne çıktığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali İçin 28,3 Milyon Dolarlık Anlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:13:29. #7.12#
SON DAKİKA: Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali İçin 28,3 Milyon Dolarlık Anlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.