ÇEDAŞ'tan Elektrik Tüketim Rekoru

Ekonomi

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) hizmet bölgesindeki Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde elektrik tüketimi 31 Aralık 2024'te son 5 yılın en yüksek seviyesine gördü.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın son gününde soğuk hava ve yeni yıl hazırlıklarının etkisiyle Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde elektrik tüketimi zirve yaptı.

Şirketin elektrik dağıtım hizmeti verdiği illerde 31 Aralık 2023'te 6,8 milyon kilovatsaat olan tüketim yüzde 17,98 artışla 2024'ün son günü 8,1 milyon kilovatsaate ulaştı. Söz konusu tüketim son 5 yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Gün içinde en yüksek elektrik tüketimi ise 406 bin kilovatsaatle 17.00-18.00 saatlerinde gerçekleşti.

Ayrıca, 2025'in ilk gününde de tüketim 7,7 milyon kilovatsaate ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, yeni yılda enerji sıkıntısı yaşanmaması için ekiplerin sahada görev yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bunun yanı sıra SCADA ile uzaktan besleme yapabilecek istasyonlarda kesinti sürelerinin minimum olması sağlandı. Hizmet bölgemizde kış şartları ağır geçtiğinden, kış ayları gelmeden önce bakım-onarım çalışmalarımızı tamamlayarak arıza sayı ve sürelerini en aza indirmek amacı ile gerekli önlemleri aldık. Ayrıca muhtemel enerji talebi artışlarını da öngörerek gerekli görülen kesit artışı, yük bölümü ve şebeke çalışmaları yaptık. Yeni yıla güvenli ve kesintisiz enerjiyle girmemiz için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalıştı. 2025 yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bol enerji getirmesini temenni ederken ÇEDAŞ ailesi olarak yeni yılda da kaliteli ve kesintisiz enerji sağlama hedefimizle 7/24 esası ile çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi belirtmek isterim."