İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarımsal üretimi tanıtmak ve bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmek amacıyla Çekmeköy Belediyesi Çekmeköy Tabiat Parkı'nda 41 öğrencinin katılımıyla Lider Çocuk Tarım Kampı düzenledi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Lider Çocuk Tarım Kampı Programı, "Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk" ilkesi doğrultusunda ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak organize ediliyor.

Program ile çocukların tarımla buluşturulması, tarladan sofraya gıda üretim süreçleri, tarımsal üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği konularında bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

2026 yılının "Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı" ilan edilmesi ve Türkiye'nin iklim zirvesi COP31'e ev sahipliği yapması dolayısıyla İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen program bu yıl "Çocuk, Kadın, İklim" temasıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında öğrencilere tarımda kadının rolü, iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri, iklim değişikliğiyle mücadele, kompost yapımı, su hasadı, topraksız tarım ve karbon ayak izi konularında uygulamalı eğitim verildi. Çocukların bireysel davranışlarıyla doğanın korunmasına sağlayabilecekleri katkılar vurgulandı.

Saha etkinliklerinde öğrenciler, saksılarda ve toprak tavalarında ekim ve dikim yaparak tarımsal üretim süreçlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Program sonunda öğrencilere "Küçük Çiftçi" belgeleri ve hediyeleri takdim edilerek çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik duyarlılıkları için teşekkür edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının hedefleri doğrultusunda İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocukların tarımla tanışmasına, doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir üretim konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.