Çelikler Holding, Tera iddialarını yalanladı, 1 TL kâr elde etmediğini duyurdu - Son Dakika
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Çelikler Holding, Tera iddialarını yalanladı, 1 TL kâr elde etmediğini duyurdu

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Çelikler Holding, Tera iddialarını yalanladı, 1 TL kâr elde etmediğini duyurdu
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Çelikler Holding, grubunun, grup şirketlerinin ve ortaklarının Tera ve bağlı şirketlerle hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı. Açıklamada, bu kuruluşlardan 1 TL dahi kâr, gelir veya finansal menfaat elde edilmediği, para çekilmediği ve yasal hakların saklı tutulduğu belirtildi.

Çelikler Holding'den yapılan açıklamada, "Holding olarak grubumuzun, grup şirketlerimizin ve ortaklarımızın; Tera ve bunlara bağlı şirketlerle hiçbir ilgisi yoktur" denildi.

Çelikler Holding, kamuoyunda çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çelikler Holding olarak grubumuzun, grup şirketlerimizin ve ortaklarımızın; Tera ve bunlara bağlı şirketlerle hiçbir ilgisi yoktur.

Grubumuz, grup şirketlerimiz ve ortaklarımız söz konusu kuruluşlardan 1 TL dahi kar, gelir veya herhangi bir finansal menfaat elde etmemiş; bu kuruluşlardan 1 TL dahi para çekmemiştir.

Kamuoyunda yer alan ve gerçekleri yansıtmayan itibarımızı zedelemeye yönelik iftira, yalan ve ilişkilendirmelere itibar edilmemesini önemle rica eder, bu tür yalan haber ve paylaşımlar ile ilgili yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kaynak: İHA
Çelikler HoldingEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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