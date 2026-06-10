Çerkezköy'de Savunma Sanayi İşbirliği - Son Dakika
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Çerkezköy'de Savunma Sanayi İşbirliği

Çerkezköy\'de Savunma Sanayi İşbirliği
10.06.2026 15:32
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, SAHA ile savunma sanayisinin gelişimini ve fuarları değerlendirdi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, SAHA Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ve Genel Sekreter Yardımcısı İlker Özkan ile SAHA'nın İstanbul'daki merkezinde bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, savunma sanayisinin bölgedeki gelişim potansiyeli ve bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF) masaya yatırıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Çerkezköy ve çevresinin, sahip olduğu sanayi altyapısı, stratejik konumu ve üretim kapasitesi sayesinde savunma sanayii kümelenmesi açısından önemli avantajlar sunduğu vurgulandı. Bölgenin savunma, havacılık ve yüksek teknoloji yatırımları için taşıdığı potansiyel üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 9. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na B2B iş görüşmeleri organizasyonuyla katkı sağlayan SAHA İstanbul, bu yıl desteğini daha da artırıyor. 9-10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda SAHA, hem B2B görüşmeleri organize edecek hem de bünyesindeki firmaların yer alacağı özel pavilyonla fuarda güçlü şekilde temsil edilecek.

Teşekkür etti

Ziyaret kapsamında Ahmet Çetin, fuara sağladıkları katkılar ve gösterdikleri ilgi dolayısıyla Levent Kerim Uça ve İlker Özkan'a teşekkür ederek, ÇTSO ile SAHA arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğine inandığını ifade etti. Görüşmeye ayrıca ÇTSO Başkan Yardımcısı Sinan Sifil, Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Fırat, Genel Sekreter Seçkin Bayraktar ve Danışman Can Yürüten de katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ahmet Çetin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy'de Savunma Sanayi İşbirliği - Son Dakika

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