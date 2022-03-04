Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva: "Bölgemiz için çalışıyoruz" - Son Dakika

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Gerek Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerimizle gerek Çerkezköy TSO'nın bir üyesi ve Tekirdağ'ın bir evladı, iş insanı olarak ülkemiz ekonomisine katkı sunacak istihdam projemizle ilgili geçtiğimiz ay yoğun bir görüşme trafiği yaşadık" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, şubat ayının ikinci yarısında gerçekleştirdiği temaslarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Kozuva, oda üyelerine seslenerek, "Gerek Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerimizle gerek Çerkezköy TSO'nın bir üyesi ve Tekirdağ'ın bir evladı, iş insanı olarak ülkemiz ekonomisine katkı sunacak istihdam projemizle ilgili geçtiğimiz ay yoğun bir görüşme trafiği yaşadık. Bu görüşmelerimizin bir kısmı yapılan seçimlerle göreve gelen STK yöneticilerimiz ile gerçekleşti. Çerkezköy Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na seçilen Mustafa As'ı ziyaret ederek görevi süresince yapacağı çalışmaların Çerkezköy'ümüz adına hayırlı olması dilek ve temennisinde bulunduk. Yeni dönemde Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçilen Erkan Zümbül'ü de Odamız Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması, Çerkezköy'ümüz için başarılı faaliyetlere imza atması dileğinde bulunduk. Bu bağlamda odamıza bir ziyaret gerçekleştiren Kırklareli Ticaret Borsası Başkanımız Turhan Altıntel'i de Odamız Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte ağırladık. Yine odamızı ziyaret eden Halkbank Trakya Bölge Koordinatörü Yusuf Demirel ve Halkbank Çerkezköy Şube Müdürü Erhan Tan ile bölgemizin mevcut ekonomisi hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Ardahan'a da bir ziyaret gerçekleştirdik. Ardahan'da önce Ardahan Valimiz Hüseyin Öner'i makamında ziyaret ettik. Akabinde Ardahan TSO Başkanımız Çetin Demirci'ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Bölgeye dair sektörel konularda bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

Adana ziyaretleri hakkında da bilgi veren Kozuva, "Yine geçtiğimiz hafta Akdeniz Bölgemizin incisi Adana'da ve ardından Mersin'de yoğun görüşme trafiğimiz oldu. Bu ziyaretlerde Adana İl Emniyet Müdürümüz Doğan İnci'yi ziyaret ettik. Akabinde Adana Valimiz Süleyman Elban'ı makamında ziyaret ederek, bölge istihdamı için büyük öneme sahip olan Çukurova Bölgesel Havalimanı projemizle ilgili son gelişmeleri aktardık. Ziyaretimizin bir diğer durağı Çukurova Belediyesi'ydi. Belediye Başkanımız Soner Çetin ile bir araya geldiğimiz görüşmede yine bölgeye katma değer kazandıracak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı projemiz hakkındaki son bilgileri aktardık. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretle Çukurova Bölgesel Havalimanı projemizin bölge ticareti, sanayisi ve turizmine sağlayacağı katkıları değerlendirdik. Adana'daki temaslarımız sırasında Tarsus Kaymakamımız Kadir Sertel Otcu ile de bir araya geldik. Adana temaslarımızın duraklarından biri de Tarsus oldu. Tarsus İlçe Emniyet Müdürümüz Ebubekir Fil'i ziyaret ederek başladığımız temaslarımızda Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız H. Ruhi Koçak ile de bir görüşme gerçekleştirerek bölge için gündeme gelecek yeni fırsatları değerlendirdik. Temaslarımızın bir diğer ayağı da Mersin'di. Bu bağlamda Mersin Valimiz Ali İhsan Su ile bölge ve ülke ihracatına katkı sağlayacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı projemizdeki son durumu aktararak, bölgeye dair ufuk açıcı bilgiler de aldığımız bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Aslan'a ve sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e bir ziyaret gerçekleştirdik. Görüşmemize kardeş odamız olan Mersin TSO Başkanımız Ayhan Kızıltan ve Mersin TSO Meclis Başkanımız A. Hamit İzol'un da eşlik etmesiyle bölgemize ve ülkemize katkı sunulabilecek zengin fikirlerin gündeme geldiği bir toplantı gerçekleşmiş oldu. Mersin'deki yoğun görüşme trafiğimizi, MESİAD Başkanı Hasan Engin ile tamamlamış olduk. Mersin'den sonra Osmaniye'ye geçerek burada da yeni dostluklar ve yeni fikirlerle verimli bir görüşme ortamı bulduk. Bu ziyaretlerimizde kalbimizin yarısı Tekirdağ için atarken, yarısı Tekirdağ'ın ve Çerkezköy'ün bir evladı olarak ülkemize katkı sunabilecek bir bölgesel hizmetin başlatılacağı Çukurova bölgesi için attı. Bütün bu temaslarımızın ardından ülkemizin önemli tesislerinden Çukurova Bölgesel Havalimanı projemizle ilgili denetim ve gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nu bilgilendirdik" ifadelerine yer verdi.

Görüş alışverişinde bulunuldu

Kozuva, "Çerkezköy'e dönüşümüzde yine aynı heyecan içerisinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda kurum yöneticilerimiz, idarecilerimiz ve müdürlerimizin yaptığı ziyaretlerde ilçelerimizin ve bölgemizin gerek ekonomik gerek sosyal statüde güncel konularıyla ilgili de görüş alışverişlerinde bulunmaya devam ettik. Bu bağlamda odamıza ziyaret gerçekleştiren Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürü Halil Özdemir ve Müdür Yardımcısı Halit Erdoğan ile Gelir Uzmanı Yasemin Koroğlu'nu ağırladık. Aynı şekilde Çerkezköy Tapu Müdürü Serhan Demirbilek ve beraberindeki heyet de odamıza bir ziyaret gerçekleştirdi. Odamızda gerçekleşen bir başka görüşmemiz de Kırklareli Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker'in ziyaretiydi. Bütün bu görüşmelerde amacımız ülkemizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2021'in dördüncü çeyreğinde yakaladığı yüzde 9,1'lik büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında ilk, OECD'de üçüncü sırada yer almasındaki başarıya Çerkezköy ve Tekirdağ olarak katkı sunmaya ve bu değişim ve dönüşüm zincirinin halkasında bulunmaya yöneliktir. Bu uğurda gayret gösteren bütün iş insanlarımıza ve üyelerimize, kurum ve kuruluşlarımıza, görevine seçilen başkanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ