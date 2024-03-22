Çerkezköy TSO ile Plovdiv TSO Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetimi, Bulgaristan Plovdiv Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İki ülke arasında ticaretin artması ve üyelerin yeni pazarlara açılmasını olanak sağlaması adına Çerkezköy TSO ile Plovdiv TSO arasında "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.
İki ülke arasında ticaretin artması ve üyelerin yeni pazarlara açılmasını olanak sağlaması adına Çerkezköy TSO ile Plovdiv TSO arasında "Kardeş Oda" protokolü imzalandı. Bulgaristan Plovdiv Ticaret Odasına düzenlenen programa Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Ogün Asıl, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Narçın, Turgay Kaya, Ufuk Mangır, Evren Kahraman ve Bünyamin Fırat katıldı. Görüşmeye Plovdiv heyetinden ise; Plovdiv Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Angel Hronev, Yönetim Kurulu Üyesi Dobrina Prodanova, AB Projeleri Departmanı Elena Boyadzhieva, Trakia Economic Bölgesi Yöneticileri Plamen Panchev, Katya Staykova ve Parvomay Organize Sanayi Bölgesi İş Geliştirme Müdürü Angel Papazov katıldı.
Oda ve bölge tanıtımı gerçekleştirildi
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile bölgenin genel durumu ve gelişmişlik düzeyinden bahseden Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, ikili ilişkilerin artmasının ticarette sağlayacağı artılara da değindi. Başkan Ahmet Çetin, "Komşu iki ülke arasında ikili ilişkilerin iyi düzeydi olması önemli. İki taraf için de yeni ticari anlaşmaların sağlanması, üyelerin yeni pazarlara açılması adına önemli. Bugün burada bu ticari anlaşmaların oluşmasına zemin hazırlamak adına bir aradayız. Ülkemizin üretim üslerinden bir tanesi olan sanayimizin, üyelerimizin etkinliğini arttırmalarını hedefliyoruz. Odamızda da bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyet bulunuyor. Plovdiv Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığımız kardeş oda protokolü ile bölgeler arası ticaretin artmasına vesile olacağız. Yeni işbirlikleri oluşturacağız. Gerek fuarlarda gerek ticari anlaşmalarda birlikte birbirimize güç katacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Çetin, ayrıca ev sahiplikleri nedeniyle Plovdiv Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Angel Hronev'e teşekkürlerini ileterek Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası plaketini takdim etti. - TEKİRDAĞ
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