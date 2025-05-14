Çerkezköy TSO, Romanya ile Ticaret İşbirliğini Güçlendiriyor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve iş insanlarından oluşan heyet, Romanya Türk İş Adamları Derneği'ni ziyaret ederek Türkiye-Romanya arasındaki ticari iş birliklerini güçlendirmeye yönelik değindirmelerde bulunmak adına bir araya geldi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Sinan Sifil, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Süthan, Bünyamin Fırat, Ufuk Mangır, Turgay Kaya, Murat Narçın, Evren Kahraman ve iş insanlarından oluşan heyeti burada Romanya Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan ve Başkan Yardımcısı Gürsel Öztekin ağırladı. Ziyarette iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmi, yatırım fırsatları ve ortak gelişim alanları ele alınırken, Çerkezköy TSO heyeti, Türk girişimcilerinin Romanya'da daha etkin rol almasını sağlamak ve bölgesel iş bağlantılarını güçlendirmek amacıyla Romanya'daki iş dünyası temsilcileriyle de bir araya geldi.

"Romanya, Türk iş insanları için önemli bir pazar"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çerkezköy ve bölge iş dünyamız için dış pazarlara açılmak ve uluslararası iş birliklerini artırmak büyük önem taşıyor. Romanya, Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunan bir pazar ve bu tür görüşmeler, iş dünyamızın küresel rekabette güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Çerkezköy TSO olarak, üyelerimizin ticaret ağlarını genişletmelerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Teşekkür etti

Gerçekleştirilen temaslarda, sektörel iş birliği fırsatları detaylı şekilde değerlendirildi ve Türkiye-Romanya ticari ilişkilerinin daha ileriye taşınması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Oda Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy TSO'nun bu tür girişimlerle üyelerinin uluslararası pazarda daha etkin yer almasını sağlamayı amaçladığını ve Romanya'daki ticari fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için bölgesel iş insanlarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çetin, ev sahipliğinden dolayı Ufuk Tandoğan ve yönetimine teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ