Çeşme Esnafı Eleştirilere Yanıt Verdi: Fiyatları Görerek Alışveriş Yapılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çeşme Esnafı Eleştirilere Yanıt Verdi: Fiyatları Görerek Alışveriş Yapılıyor

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, pahalılıkla ilgili eleştirilere cevap vererek, işyerlerinde fiyat tarifelerinin olduğunu ve tüketicilerin fiyatları görerek alışveriş yaptıklarını belirtti. Derici, ayrıca Çeşme'deki hizmet kalitesinin Yunan adalarına göre daha yüksek olduğunu ifade etti.

20.07.2024 16:22
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Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkan Yardımcısı Cemil Derici, pahalılıkla ilgili Çeşme esnafına yapılan eleştirilerin ağır olduğunu belirterek, işyerlerinin girişlerinde ve masalarda fiyat tarifelerinin olduğunu, tüketicilerin fiyatları görerek alışveriş yaptıklarını, bu nedenle şikayet edilmemesi gerektiğini söyledi. Derici, "İnsanlar fiyat tarifelerine bakar. Bütçesine uygunsa oradan alışverişini yapar" dedi.

Yaz sezonuyla birlikte İzmir'in gözde tatil merkezlerinden biri olan Çeşme'de fiyat tarifeleri de sık sık gündeme geldi. ÇESO Başkan Yardımcısı Cemil Derici de fiyat tarifelerine yönelik açıklamalarda bulundu. En çok dondurma fiyatlarından şikayet edildiğini belirten Derici, "Çeşme'de fiyat yüksekliğinden bahsedilen birkaç kalem var. Bunlardan birisi dondurma. Çeşme'de 50 liraya da, 150 liraya da dondurma var. Fiyatları belirleyen etkenler; kullanılan malzeme, ürün kalitesi ve işyeri kiraları. 'Ben keçi sütü kullanıyorum' 'Ben doğal salep kullanıyorum' 'Kaliteli malzeme kullanıyorum' diyorlar. Bunlar fiyatları belirleyen etkenler. Eğer fiyatını görerek alıyorsanız, sosyal medyada şikayet etmeniz olmaz. 50 liralık dondurma da var. O zaman oradan alacaksınız" dedi.

"Pahalı dediğin yere girmek için kuyruğa giriyorsan, o zaman senin için orası pahalı değil"

Çeşme'deki beach club ücretlerinin yüksekliğinden de şikayet edildiğini söyleyen Derici, "Beach clublara giriş ücreti bin TL, içeride harcama limiti 2 bin TL ve otopark ücreti alınıyor. Ancak fiyatlardan şikayet edenler yine de bu beach clublara girmek için kuyruk oluyorlar. Bunu en yakın zamanda Kurban Bayramı'nda gördük. Fiyatlarından şikayet ettikleri beachlere girebilmek için kuyruk oluşturdular. Pahalı dediğin yere girmek için kuyruğa giriyorsan, o zaman senin için orası pahalı değil. Ben niye gitmiyorum oraya? Bana pahalı geliyor. Bu durum, Arda Turan'ın denizin ortasında pideciye lahmacun siparişi vermesine, sonra da 'lahmacun pahalı' demesine benziyor. Ilıca'daki pideciyi telefonla arıyorsun. Hazırlanıyor, motorla Ayayorgi'ye getiriliyor. Lahmacunu ulaştırmak için zodyak bot kiralanıyor ve denizin ortasındaki yata getiriliyor. Denizin ortasında lahmacun istiyorsan, bütün bu maliyetleri göze alacaksın tabi" diye konuştu.

"Çeşme'deki hizmet kalitesi çok farklı"

Sözlerini sürdüren Derici, son dönemde Çeşme ve Yunan adalarındaki fiyatların da karşılaştırıldığını belirterek, "Yunanistan bizim insanımız kadar kendi reklamını yapmıyor. Sakız adasıyla komşuyuz, yıllardır gider geliriz. Deniz ürünleri ve mezeler neredeyse Çeşme'dekiyle aynı fiyat. Fakat hizmet farkımız çok fazla. Bizim restoranlarımız gerçekten çok güzel. Aldığınız hizmetle ödediğiniz paraya bakacaksınız. Ayrıca vize ve ulaşım maliyetleri de yüksek. Genellikle gidenler ya yeşil pasaportlu ya da günübirlikçi. Araç kiralamak 20 Euro iken şimdi 70 Euro olmuş" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çeşme Esnafı Eleştirilere Yanıt Verdi: Fiyatları Görerek Alışveriş Yapılıyor - Son Dakika

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