Cevdet Yılmaz: Enflasyon Beklentilerinde İyileşme Sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Enflasyon Beklentilerinde İyileşme Sürüyor

Cevdet Yılmaz: Enflasyon Beklentilerinde İyileşme Sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon konusundaki beklentilerin iyileştiğini ve bu yıl da dezenflasyon sürecinin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri ve uygulanacak politikalar hakkında bilgi vererek, sürdürülebilir büyüme ve sosyal refah için çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

17.01.2025 12:25  Güncelleme: 12:26
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonda iyileşen beklentiler programa güvenin arttığını ve geçen yıl haziranda başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon ile kararlı ve bütüncül politikalarla mücadele etmeyi öngören programımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Enflasyonda iyileşen beklentiler programa güvenin arttığını ve geçen yıl haziranda başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor. Programımız sonuç verdikçe beklentilerdeki iyileşmenin güçlenmesini ve program hedeflerimizle daha uyumlu hale gelmesini öngörüyoruz" dedi. Merkez Bankası rezervlerinin 160 milyar doların üzerinde olduğunu aktaran Yılmaz, "KKM (kur korumalı mevduat) geriliyor, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altında, bütçe açığı deprem harcamalarına rağmen kontrol altında. Enflasyon oranı gerilerken, dengeli büyüme ile üretim, ihracat ve istihdamımız artmaya devam ediyor. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar içinde, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı sosyal refah için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Enflasyon Beklentilerinde İyileşme Sürüyor - Son Dakika

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