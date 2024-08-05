Cevdet Yılmaz: Enflasyon Temmuz Ayında Yüzde 60\'a Yaklaştı

Ekonomi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci, Temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, hız kesmeden devam ediyor. Yıllık tüketici enflasyon oranının Ağustos ayında düşük yüzde 50'li düzeye, Eylül ayında ise yüzde 50'nin altına gerileyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Ekonomik ve sosyal açıdan temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci, Temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, hız kesmeden devam ediyor. Yıllık tüketici enflasyon oranının Ağustos ayında düşük yüzde 50'li düzeye, Eylül ayında ise yüzde 50'nin altına gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Temmuz ayında aylık tüketici enflasyonu belirli bazı kalemlerde fiyat ve vergi ayarlamaları neticesinde bir önceki aya göre daha yüksek düzeyde yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyonda, enerji, alkol ve tütün grubundaki dönemsel fiyat artışlarına bağlı ve geçici olarak yaşanan bu gelişmeye rağmen, yıllık enflasyon bir önceki aya göre belirgin bir şekilde, yaklaşık 10 puan azalarak yüzde 61,8 düzeyine indi. Temmuz ayında enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki (B ve C) aylık artış yaklaşık yüzde 2,5 oranıyla görece daha sınırlı düzeyde gerçekleşirken, temel mal grubundaki fiyat artışı ise iç talepteki yavaşlamayla birlikte diğer gruplara kıyasla daha ılımlı seyretti. Yıllık bazda ise çekirdek enflasyon göstergelerindeki yaklaşık 10 puana varan belirgin düşüşler devam etti" dedi.

'AMACIMIZ 2026'DA YENİDEN TEK HANELİ ENFLASYON'

Yılmaz, enflasyonla mücadelede ekonomideki diğer tüm dengeleri de gözettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Sürdürülebilir ve dengeli büyüme, istihdam ve ihracat artışı, düşen cari açık ve sıkı kamu maliye politikamızın yanı sıra, yapısal reformları hızlandırarak ekonomide öngörülebilirliği daha da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız 2026'da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmaktır. Fiyatlar genel seviyesindeki artışı asgari seviyeye indirerek, küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini güçlendirmek ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmak amacıyla programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."