Cevdet Yılmaz: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik paketi cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik paketi cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek

Cevdet Yılmaz: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik paketi cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirerek, cari işlemler açığının azalmaya devam ettiğini ve Kamuda Tasarruf ve Verimlilik paketinin cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyeceğini belirtti.

13.05.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün açıkladığımız ve ana amaçlarından biri mali disiplinin güçlendirilmesi olan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Cari işlemler açığının azalmaya devam ettiğini, 2024 yılı mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın, 2023 yılı mayıs ayına göre 25,8 milyar dolar azalarak 31,2 milyar dolar seviyesine gerilediğini belirten Yılmaz, 2024 yılı ocak-mart döneminde ise cari açıktaki iyileşmenin geçen senenin aynı dönemine göre 13,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin, büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2024 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 15,1 milyar dolar azalmıştır. Bugün açıkladığımız ve ana amaçlarından biri mali disiplinin güçlendirilmesi olan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi de kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek.

Kararlılıkla uygulamaya devam ettiğimiz ekonomi programımızla cari açığın daha da azalmasını ve finansman kalitesinin daha da artmasını öngörüyoruz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik paketi cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:58:54. #1.11#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik paketi cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement