Cevdet Yılmaz: OVP'yi yarın saat 11.00'de kamuoyuyla paylaşacağız - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz: OVP'yi yarın saat 11.00'de kamuoyuyla paylaşacağız

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detaylı şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Yılmaz, risklerin yükseldiği dönemde yeni stratejik önceliklerin güncellenmiş programa entegre edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomimizin üç yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Programı detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz. Ülkemizin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığımız Programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: OVP'yi yarın saat 11.00'de kamuoyuyla paylaşacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz: OVP'yi yarın saat 11.00'de kamuoyuyla paylaşacağız - Son Dakika
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