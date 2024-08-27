Cevdet Yılmaz: Türkiye'nin GSYH artışı yüzde 257 - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Türkiye'nin GSYH artışı yüzde 257

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası kurumların hesapladığı rakamlarla 'Eskiden Türkiye daha müreffehdi' iddialarını yalanladı. Yılmaz, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen GSYH artışının yüzde 257 olduğunu belirtti.

27.08.2024 22:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eskiden Türkiye daha müreffehti" diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamların yalanladığını belirterek, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 257 olduğunu ifade etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor. 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen GSYH'nın (SAGP) artışı, Türkiye yüzde 257, Polonya yüzde 242, Rusya yüzde 161, Almanya yüzde 110, Hollanda yüzde 105, Fransa yüzde 90, İspanya yüzde 88, İngiltere yüzde 85, İtalya yüzde 72. Buna kalkınma farkını azaltma veya yakınsama (convergance) deniyor. Ülkemizin son yirmi yılda sağladığı başarının özet bir göstergesi. Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Türkiye'nin GSYH artışı yüzde 257 - Son Dakika

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