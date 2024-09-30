Ceylanpınar\'da Pamuk Hasadı Başladı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuğun hasadı başladı.

Türkiye'nin pamuk üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, yüksek rekolte beklentisiyle tarlalarda hasat başladı. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçeçevesinde sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı artan pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisi, küspesiyle de hayvancılık sektörüne hammadde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamuk, bölgede sulanabilir alanların artmasıyla çiftçilerin en fazla ilgi duyduğu ürün olarak ön plana çıkıyor.

Yüksek rekolte yüzleri güldürüyor

Çiftçi Enes Bayluğ, rekoltenin bu yıl yüksek olduğunu belirterek, "2024 yılının ilk pamuk hasadına başladık. Yaklaşık bir haftadır burada biçim yapıyoruz. Verim çok yüksek. Rekolte beklediğimizden baya yüksek çıkıyor. Fakat fiyatlar biraz düşük olduğu için bizi kurtarmıyor. Dönümüne 12 TL para harcıyoruz. Bu yılın pamuk fiyatı ise 24 TL olarak açıklanmış. Bu açıklanan fiyat bizi kurtarmıyor. Fiyatların biraz daha yüksek olması çiftçiyi menün eder, pamuğa teşvik eder" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA