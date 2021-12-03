Çeyrek altın bin 267 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 783,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 783,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 783,60 liradan, 5 bin 164 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 185 liradan, 714,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 718,60 liradan, 5 bin 46 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 66 liradan, 2 bin 523 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 533 liradan ve bin 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 267 liradan satılıyor. - İSTANBUL