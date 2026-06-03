Cezayir'den Nijer'e Elektrik Santrali - Son Dakika
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Cezayir'den Nijer'e Elektrik Santrali

03.06.2026 17:28
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Cezayir, Nijer'e hibe ettiği 40 MW kapasiteli elektrik santralini Niamey'de açtı.

Cezayir, komşu ülke Nijer'e hibe olarak inşa ettiği 40 megavat kapasiteli elektrik santralini başkent Niamey'de düzenlenen törenle hizmete açtı.

Cezayir Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Seyfi Garip, Nijer'in başkenti Niamey'deki Gorou Banda bölgesinde kurulan santralin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Törene Nijer Başbakanı Ali el-Emin Zeyn (Ali Lamine Zeine) de katıldı.

Açıklamada, Cezayir'in Nijer'le dayanışma kapsamında hibe ettiği projenin, Enerji ve Yenilenebilir Enerjiler Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Sonelgaz International tarafından üç aydan kısa sürede tamamlandığı ve uluslararası teknik standartlara uygun şekilde hayata geçirildiği belirtildi.

Proje kapsamında her biri 20 megavat kapasiteli iki gaz türbininin kurulduğu, ayrıca elektrik iletim ve dağıtım şebekesinin geliştirilmesi için Sonelgaz International ile Nijer elektrik şirketi Nigelec arasında işbirliği yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, projenin yalnızca altyapı yatırımıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda bilgi ve tecrübe aktarımını da içerdiği vurgulanarak, Nijerli elektrik sektörü çalışanlarının Cezayir'de eğitim programlarına katıldığı ifade edildi.

Santralin açılışında konuşan Başbakan Garip, projenin Cezayir ile Nijer arasındaki işbirliğinin düzeyini yansıttığını ve enerji ile kalkınma alanlarında ikili ortaklığın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Garip, söz konusu yatırımın Cezayir-Nijer Ortak Komitesi toplantılarında alınan kararların bir sonucu olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki siyasi ve teknik ilişkilerin "hızla geliştiğini" söyledi.

Elektrik santralinin yalnızca teknik bir yatırım olmadığını dile getiren Garip, bunun iki ülke arasındaki işbirliğinde daha etkin ve somut uygulamaların önünü açan yeni bir dönemin göstergesi olduğunu kaydetti.

Proje, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin geçen şubat ayında Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında Cezayir tarafından üstlenilen taahhütler kapsamında hayata geçirildi.

Tamamı Cezayir tarafından finanse edilen proje, mart ayında Sonelgaz mühendis ve teknisyenlerinin çalışmalarıyla uygulanmaya başlanmıştı.

Nisan 2025'te Mali'nin, bir insansız hava aracının Cezayir tarafından düşürüldüğünü öne sürmesinin ardından, Sahel Devletleri İttifakı üyesi Nijer, Burkina Faso ve Mali büyükelçilerini istişare amacıyla Cezayir'den geri çekmişti.

Aylar süren diplomatik gerilimin ardından iki ülke ilişkileri, karşılıklı olarak büyükelçilerin görevlerine dönmesiyle yeniden normalleşme sürecine girdi.

Yaklaşık 950 kilometrelik ortak sınıra sahip olan Cezayir ve Nijer, ülkeleriyle Tunus, Çad, Mali ve Nijerya'yı birbirine bağlayan Trans-Sahra Karayolu gibi stratejik projelerde de işbirliği yürütüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Cezayir, Enerji, Nijer, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cezayir'den Nijer'e Elektrik Santrali - Son Dakika

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