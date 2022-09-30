Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 27 Eylül 'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz

Kaynak: AA

Türkiye, Cezayir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 8 Ekim'de Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.