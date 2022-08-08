Cezayir bandıralı LNG gemisi 10 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika
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Cezayir bandıralı LNG gemisi 10 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak

08.08.2022 13:47
Cezayir bandıralı LNG gemisi 10 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 10 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 10 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'in Skikda Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi, Libya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin 10 Ağustos'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Cezayir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cezayir bandıralı LNG gemisi 10 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir bandıralı LNG gemisi 10 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika
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