CFO'ların Rolü Dönüşüyor

Ernst & Young (EY), finans liderlerinin görev ve sorumluluklarının dönüşümünü mercek altına alan "CFO'nun DNA'sı" araştırmasının 2026 sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel çapta önde gelen şirketlerdeki 1600'den fazla finansal hizmetler direktörünün (CFO) ve üst düzey finans liderinin görüşleriyle yürütülen araştırma, CFO rolünün dönüşümünü göz ardı eden şirketlerin, büyüme fırsatlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

Araştırma, şirketlerin giderek daha karmaşık hale gelen bir ortamda değer oluşturma ve değeri ölçme konusunda karşılaştıkları zorluklar doğrultusunda CFO rolünün nasıl evrildiğini ele alıyor.

CFO'ların yüzde 60'ı söz konusu ünvana sahip yöneticinin şirkete uzun vadeli değer oluşturmada liderlik etmek istediğini belirtirken, araştırma katılımcıların yüzde 25'inin kritik yatırım kararlarına liderlik ettiğini ve yüzde 26'sının değer yaratımına ilişkin tartışmalara öncülük ettiğini ortaya koyuyor.

Bulgulara göre, CFO'ların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymalarının önündeki temel engellerden biri, değerin ölçülmesi konusundaki zorluklar olarak öne çıkıyor.

Araştırmaya katılan CFO'ların yüzde 49'u, geleneksel metriklerin teknoloji, veri, yeni roller ve hatta uzun vadeli yatırımların getirdiği değeri yeterince yansıtmadığını düşünüyor, yüzde 50'si ise yatırım getirisinin (ROI) önceden tanımlanmasındaki güçlüğün önemli bir engel olduğunu belirtiyor. CFO'ların yüzde 68'i ise mevcut performans göstergelerinin yeniden tanımlanması gerektiğini ifade ediyor.

CFO'lar, dönüşüm çabalarında ekipleri genelinde yeni teknolojilere ilişkin yetkinlik ve bakış açısı eksikliği nedeniyle de zorluklarla karşılaşıyor. CFO'ların yüzde 21'i, finans fonksiyonlarının yapay zekaya hazırlık seviyesini diğer şirketlerle kıyaslandığında lider veya ileri düzey olarak değerlendiriyor.

Ayrıca yüzde 15'ten daha az katılımcı da ekiplerinin yapay zeka da dahil olmak üzere yeni teknolojileri kullanma konusunda yüksek düzeyde uyum sağlayabildiğine veya kendine güvendiğine inanıyor.

Araştırma, CFO'ların yüzde 49'unun yapay zekanın veri analizi, yüzde 45'inin büyüme tahminlemesi ve yüzde 41'inin dinamik fiyatlandırma gibi alanlarda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor.

Yapay zekaya tamamen hazır olduğunu belirten CFO'ların yüzde 71'i, yapay zekanın büyüme tahminlemesinde rol oynayabileceğine inanıyor.

Diğer yandan, katılımcıların yüzde 61'i veri kalitesiyle ilgili sorunları öne çıkarırken, yüzde 51'i yapay zekanın sağlayacağı faydaları net açıklamakta zorlandığını ifade ediyor. CFO'ların yüzde 50'si ise bu teknolojiden tam anlamıyla yararlanabilmek için gerekli yetkinliklere veya kapasiteye ekipleri genelinde sahip olmadığını belirtiyor.

Ayrıca CFO'ların yüzde 38'i, finans fonksiyonunun daha hızlı dönüşüm geçirdiğini belirtirken, yüzde 68'i, etkinliklerini sürdürebilmek için yeni beceriler ve farklı liderlik yaklaşımları geliştirmeleri gerektiğine inanıyor. Katılımcıların yüzde 50'si ise görev devri risklerini önlemek amacıyla liderlik gelişimi programlarının tüm finans ekibine yaygınlaştırılmasını istiyor.

"CFO rolü, küresel ölçekte köklü dönüşüm geçirdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Finansal Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Ozan Özarıkça, araştırmanın, CFO rolünün küresel ölçekte köklü dönüşüm geçirdiğini ortaya koyduğunu belirtti.

CFO'ların artık yalnızca raporlama ve kontrol fonksiyonlarını yerine getiren yöneticiler değil, şirketlerin nasıl değer sunduğunu şekillendiren stratejik liderler olarak konumlandığını aktaran Özarıkça, "Finans fonksiyonu stratejik ortak olma yolunda ilerlerken, CFO'lar da organizasyon içindeki stratejik rolünü büyütüyor. CFO'lardan artık, teknoloji, yetenek ve liderliği bir araya getirerek şirket değerini aktif biçimde yönlendirmeleri bekleniyor. Ancak stratejik karar alma noktasında bu beklenti nispeten geride kalıyor." ifadelerini kullandı.

Özarıkça, şirketlerin büyük bölümünde finans ekiplerinin, değer oluşturmaktan çok kontrol ve operasyon odaklı birim olarak konumlandırıldığına dikkati çekti.

CFO'ların, işletmeler için stratejik iş ortakları olarak konumlanan, dayanıklı ve yenilikçi finans fonksiyonları oluşturmaları gerektiğini vurgulayan Özarıkça, şunları kaydetti:

"Somut çıktılar üretmek, kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarına liderlik etmek isteyen CFO'ların değer ölçümüne yönelik yaklaşımlarını yeniden tasarlaması ve kritik yatırım kararlarının sahipliğini üstlenmesi gerekiyor. Yine güçlü veri temelleri ve yetkinlik yatırımlarıyla yapay zekaya hazırlık seviyesini artırması, insan ve kurum kültürünü temel öncelikleri arasına alması, yeni teknolojiler karşısında uyum yeteneğini, işbirliğini ve güveni güçlendirmesi gerekiyor."