Charleroi Havalimanı'nda kontrolörler 16 Eylül'den itibaren her gece grevde

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda görev yapan hava trafik kontrolörleri, gece vardiyası ücretleri konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine 16 Eylül-10 Ekim tarihlerinde her gece greve gidecek.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, hava trafik kontrol kuruluşu Skeyes yönetimi ile sendika temsilcileri arasında gece vardiyası primleri konusunda yürütülen görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine Charleroi Havalimanı'nda görevli hava trafik kontrolörleri, 16 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'den itibaren greve başlama kararı aldı.

Kontrolörler, 10 Ekim sabahına kadar her gün 22.00-08.00 saatlerinde iş bırakacak.

Sendika temsilcileri, Charleroi'deki kontrolörlere gece vardiyası uygulanan diğer birimlerdeki çalışanlarla aynı primin verilmesini talep ediyor.

Skeyes yönetimi ise kontrolörlerin gece vardiyası priminin mevcut tutarın yüzde 160'ına çıkarılması yönündeki talebini kabul etmiyor.

Charleroi Havalimanı'ndan yapılan açıklamada ise eylemlerin süresi ve tekrarlanmasının havalimanının işleyişi üzerinde ağır baskı oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, grevin uçuşlar üzerindeki kesin etkisinin henüz belirlenmediği ve hava yolu şirketlerinin yolcuları doğrudan bilgilendireceği kaydedildi.

Yolculardan, havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu ilgili hava yolu şirketinden kontrol etmeleri istendi.