Charleroi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal - Son Dakika
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Ekonomi

Charleroi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Grev nedeniyle 13 Şubat'ta Charleroi Havalimanı'ndaki tüm kalkış seferleri iptal edildi.

11.02.2025 18:50
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Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, çalışanların grevi nedeniyle perşembe günü kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi.

Charleroi Havalimanı, 13 Şubat Perşembe günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan çok sayıda personelin de buna katılmasının beklendiğini açıkladı.

Grev ve Brüksel'de planlanan gösteri nedeniyle havalimanında operasyonların güvenli biçimde devam etmesini sağlamaya yetecek sayıda personel bulunmayacağına dikkatin çekildiği açıklamada, bu nedenle Charleroi Havalimanı'ndan gidiş yönlü bütün uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tarihte havalimanına sadece Şengen bölgesinden geliş yönlü uçuşların yapılacağı ifade edilerek, hava yolu firmalarının durumdan etkilenecek yolcularla iletişime geçeceği belirtildi.

Dün de Brüksel Havalimanı benzer bir karar almıştı.

Öte yandan, Belçika genelinde 13 Şubat'ta bütün işçi sendikalarının ortak çağrısıyla grev yapılacak ve büyük bir gösteri düzenlenecek.

Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikaları sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede her ayın 13'üncü gününde ortak protesto ve eylem yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Charleroi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal - Son Dakika

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