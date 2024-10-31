ChatGPT'ye Yeni Arama Motoru Özelliği Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

ChatGPT'ye Yeni Arama Motoru Özelliği Geldi

OpenAI, ChatGPT'ye 'SearchGPT' arama motoru özelliğini ekledi. Kullanıcılar artık webde arama yapabilecek.

31.10.2024 21:16
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NEW OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'de "SearchGPT" ismini verdiği arama motoru özelliğini başlattı.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, ChatGPT'nin artık eskisinden daha iyi şekilde webde arama yapabileceği belirtildi.

Daha önce hızlı yanıt alınması için bir arama motoruna gidilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, ilgili kaynaklara bağlantılar içeren sonuçların, ChatGPT'den alınabileceği kaydedildi.

Açıklamada, ChatGPT'nin sorulan şeye göre webde arama yapabileceği veya webde arama simgesine tıklanarak manuel olarak aramanın seçilebileceği aktarıldı.

Arama özelliğinin chatgpt.com adresinin yanı sıra, masaüstü ve mobil uygulamalarda kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları ile SearchGPT bekleme listesi kullanıcılarının bugün yeni özelliğe erişebileceği bildirildi.

Açıklamada, "SearchGPT" özelliğinin gelecek aylarda ücretsiz sürüm kullanıcılarına da açılacağı belirtildi.

Hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi kategoriler için güncel bilgiler ve görseller eklemek amacıyla haber ve veri sağlayıcılarıyla ortaklık kurulduğu da belirtilen açıklamada, sohbetlerin artık kaynaklara bağlantılar içereceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, ChatGPT, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ChatGPT'ye Yeni Arama Motoru Özelliği Geldi - Son Dakika

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