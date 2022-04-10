China Energy, İlk Çeyrekteki İstikrarlı Üretim Artışını Sürdürdü - Son Dakika

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) — Şirketin kömür üretimi, Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 152 milyon tona ulaştı. Zhang, elektrik üretiminin 274,2 milyar kilovat-saat (kWh) olduğunu ve bunun 235,2 milyar kilovat-saatinin geçen yıla göre yüzde 6,7 artışla termik enerjiden üretildiğini kaydetti. 2017 yılında kurulan China Energy, dünyanın en büyük kömür, termik enerji, rüzgar enerjisi ve ayrıca kömür sıvıları ve kömür kimyasal ürünlerinin üreticisi konumunda bulunuyor.