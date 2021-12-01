CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, TBMM Genel Kurulu'nda 22 ayrı kanunda değişiklik öngören kanun teklifini değerlendirdi.

Tarhan, elektrik faturalarındaki TRT payının ve Enerji Fonu kesintisinin kaldırılmasını desteklediklerini söyledi. Tarhan, bu düzenlemelerin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren değil kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini önerdiklerini belirtti.

KARA KIŞ UYARISI

AKP sıralarına da seslenen Tarhan, "Neden bu yükü kasım ve aralık aylarında hala vatandaşın omuzlarında bırakıyorsunuz? Neden vatandaşa iki ay borç çıkartıyorsunuz?" diye sordu.

Vatandaşın öncelikli sorunlarının çözülmesi için verdikleri önergelerin komisyon görüşmelerinde reddedildiğini hatırlatan Tarhan, şöyle konuştu:

"Komisyonda verdiğimiz ek madde önergelerimizi kabul etmediniz. Millete 'Elektrik faturasındaki TRT payını kaldırıyoruz' dediniz. Ama teklife limanların özelleştirilmesini ve çift maaşı soktunuz. Komisyonda, 'Elektrikte TRT payı ve Enerji Fonu'nu kaldırmak yetmez. Kara kış geliyor. Vatandaşın omzundaki yükü azaltalım, kış aylarında enerji ve ısınmada KDV'yi de kaldıralım' dedik, siz kabul etmediniz. 5 ayda 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğal gazı kesildi. Çiftçinin borcu belini büktü. Enerji ve akaryakıta yapılan zamlar, üretimi durma noktasına getirdi. Gelin, vatandaşımıza destek olalım, borçları öteleyelim, faizleri affedelim, aboneliklerini açalım. Gelin, bu önerilerimize destek verin."

"NEYİN TİCARETİ, NEYİN SIRRI?"

TRT'nin bugüne kadar TRT payı ve bandrollerden elde ettiği gelirlere ilişkin konuşan Tarhan, şunları söyledi:

"Binlerce radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümü mezunu işsizken TRT, cemaatin organizasyonlarında ve kanalında görev yapmış bir spor spikerine haftada 69 bin 500, ayda 278 bin lira ödedi. TRT bu ülkenin en büyük KİT'i, çalışan sayısı 7 bine yaklaşmış, ama dış yapımlara harcadığı paranın haddi hesabı yok. Yayınladığı dizilere bölüm başı milyonluk bütçeler ayıran TRT, vatandaşın elektrik faturalarından 8 milyar 923 milyon lira, satın aldığı cihazlardan ise bandrol geliri adı altında 11 milyar 888 milyon lira topladı. Bu paraları nereye harcadığını sorduğumuzda aldığımız yanıt, 'Ticari sır'. Neyin ticareti, neyin sırrı?"