CHP'li belediyeler tarım ve hayvancılığı desteklemeye hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

CHP'li belediyeler tarım ve hayvancılığı desteklemeye hazır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP'li belediyeleri tarım ve hayvancılığın desteklenmesi noktasında seferber edeceklerini belirterek, üreticilerin ve çiftçilerin sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız dedi. Adem, tarım ve hayvancılığın Türkiye'nin can damarı olduğunu vurgulayarak, ekonomik kalkınma, gıda güvenliği ve istihdamın artırılması için bu alanların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. CHP'li belediyelerin üreticilere ve çiftçilere çeşitli destekler verdiğini ve vermeye devam edeceğini belirten Adem, tarım ve hayvancılığı öncelikli alanlardan biri haline getireceklerini ifade etti. Ayrıca, tohum temini, gübre desteği, sulama altyapısı gibi konularda çözümler üreteceklerini ve modern hayvancılık tesislerinin kurulmasının da öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Genç çiftçileri ve kadın üreticileri destekleyeceklerini vurgulayan Adem, tarım ve hayvancılığın sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir mesele olduğunu belirtti.

09.04.2024 10:55  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP'li belediyeleri tarım ve hayvancılığın desteklenmesi noktasında seferber edeceklerini belirterek, "Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız." ifadelerini kullandı.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu savundu.

Tarım ve hayvancılığın Türkiye'nin can damarı olduğunu vurgulayan Adem, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin sağlıklı şekilde işleyebilmesi, gıda güvenliğimizin sağlanması ve istihdamın artırılması için bu alanların güçlendirilmesi şart. CHP'li belediyeler bugüne kadar üreticilere ve çiftçilere çeşitli destekler vermiş, vermeye de devam edecek. CHP olarak iktidara geldiğimizde tarım ve hayvancılığı öncelikli alanlarımızdan biri haline getireceğiz. CHP'li belediyeleri, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi noktasında seferber edeceğiz. Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız."

"Modern hayvancılık tesislerinin kurulması önceliklerimiz arasında"

Tohum temini, gübre desteği, sulama altyapısı gibi konularda çözümler üretileceğini belirten Adem, şöyle devam etti:

"Hayvancılık sektöründe ise yem fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçilmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve modern hayvancılık tesislerinin kurulması önceliklerimiz arasında yer alacak. Tarım ürünlerinin pazarlanması ve ihracatı için kooperatifler kurulması ve desteklenmesi ve tarım arazilerinin korunması ve verimliliğinin artırılması için çalışmalarımız var."

Genç çiftçileri ve kadın üreticileri özellikle destekleyeceklerini de ifade eden Adem, tarım ve hayvancılığın sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir mesele olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Erhan Adem, Türkiye, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'li belediyeler tarım ve hayvancılığı desteklemeye hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
08:51 Koltuğuna talip 4 isim var Akşener’in kimi destekleyeceği belli oldu Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Sinirler gerildi Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday’ı yerden yere vurdu Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
09:53 Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’ye dön“ diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz
09:40 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
09:04 Şeyma Döğücü “Jakuzi“ iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor
09:03 Dolar, euro ve altında son durum Dolar, euro ve altında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 12:15:50. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li belediyeler tarım ve hayvancılığı desteklemeye hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement