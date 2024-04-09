CHP'li belediyeler tarım ve hayvancılığı desteklemeye hazır

Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP'li belediyeleri tarım ve hayvancılığın desteklenmesi noktasında seferber edeceklerini belirterek, "Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız." ifadelerini kullandı.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu savundu.

Tarım ve hayvancılığın Türkiye'nin can damarı olduğunu vurgulayan Adem, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin sağlıklı şekilde işleyebilmesi, gıda güvenliğimizin sağlanması ve istihdamın artırılması için bu alanların güçlendirilmesi şart. CHP'li belediyeler bugüne kadar üreticilere ve çiftçilere çeşitli destekler vermiş, vermeye de devam edecek. CHP olarak iktidara geldiğimizde tarım ve hayvancılığı öncelikli alanlarımızdan biri haline getireceğiz. CHP'li belediyeleri, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi noktasında seferber edeceğiz. Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız."

"Modern hayvancılık tesislerinin kurulması önceliklerimiz arasında"

Tohum temini, gübre desteği, sulama altyapısı gibi konularda çözümler üretileceğini belirten Adem, şöyle devam etti:

"Hayvancılık sektöründe ise yem fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçilmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve modern hayvancılık tesislerinin kurulması önceliklerimiz arasında yer alacak. Tarım ürünlerinin pazarlanması ve ihracatı için kooperatifler kurulması ve desteklenmesi ve tarım arazilerinin korunması ve verimliliğinin artırılması için çalışmalarımız var."

Genç çiftçileri ve kadın üreticileri özellikle destekleyeceklerini de ifade eden Adem, tarım ve hayvancılığın sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir mesele olduğunu vurguladı.