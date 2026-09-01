CHP'li Türeli: Büyüme yüzde 3,5'te kaldı, kaynaklar yatırıma aktarılırsa yüzde 5-6 mümkün - Son Dakika
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CHP'li Türeli: Büyüme yüzde 3,5'te kaldı, kaynaklar yatırıma aktarılırsa yüzde 5-6 mümkün

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CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, 2026'nın ikinci çeyreğinde büyümenin yüzde 2,3'e gerilediğini belirterek, Türkiye'nin kaynaklarını yatırım ve üretime aktarması halinde yüzde 5-6 seviyesinde büyüyebileceğini söyledi. Türeli, dış kaynak bağımlılığı, gelir dağılımı bozukluğu ve kayıt dışı istihdamın yapısal sorunlar olduğunu vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine yönelik, " Türkiye, bırakın şu andaki gibi yüzde 3, 3,5 seviyesinde büyümesini, çok rahatlıkla yüzde 5, yüzde 6 seviyesinde büyüyebilir. Yeter ki kaynakları Türkiye'nin gerçekten büyümesine, yatırımına, üretimine aktaralım." dedi.

Türeli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olduğu olayda ihmali olanların gerekli cezaları alması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türeli, Türkiye ekonomisinin dış kaynaklara bağımlı bir yapıda olduğunu, dış kaynak gelmediğinde ya da bir kesintiye uğradığında ekonominin ciddi bir kriz içine girdiğini ileri sürdü.

Türkiye nüfusunun yüzde 1'inin servetin yüzde 40'ına sahip olduğunu aktaran Türeli, gelir dağılımındaki bozukluğun artması nedeniyle bölüşüm ilişkilerinin bozulduğunu söyledi.

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH verilerine değinen Türeli, büyüme hızının yavaşladığını ifade etti. Türeli, "Cumhuriyet dönemi olarak baktığımızda büyüme hızı ortalaması yüzde 5'tir. 2024 yılında ekonomi yüzde 3,5 büyüdü. 2025'te yüzde 3,7 büyüdü. 2026'nın birinci ve ikinci çeyreği yüzde 2,6 ve 2,3." şeklinde konuştu.

İşsizlik rakamlarının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu iddia eden Türeli, Türkiye'de her 4 çalışandan birinin kayıt dışı çalıştığını öne sürdü.

AK Parti iktidarları döneminde yapısal sorunların çözülmediğini, ağırlaştığını savunan Türeli, tüm sorunlara ilişkin kapsamlı çözüm önerileri bulunduğunu anlattı. Türeli, "Türkiye'nin özellikle imalat sanayisinde yeniden yoğunluğunu arttırabilmesi, sanayinin katma değerini arttırabilmesi ve teknoloji yoğunluğunu yükseltmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türeli, tarım ve gıda sektörlerinin özellikle desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, bırakın şu andaki gibi yüzde 3, 3,5 seviyesinde büyümesini, çok rahatlıkla yüzde 5, yüzde 6 seviyesinde büyüyebilir. Yeter ki kaynakları Türkiye'nin gerçekten büyümesine, yatırımına, üretimine aktaralım. Bunu yapmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'li Türeli: Büyüme yüzde 3,5'te kaldı, kaynaklar yatırıma aktarılırsa yüzde 5-6 mümkün - Son Dakika

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