CHP Lideri'nden enflasyon tepkisi: Ey saraydaki ekonomi dehası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına ilişkin, "TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK'ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun."