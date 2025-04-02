CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genel boykot çağrısına karşın markette alışveriş çağrısı yaptı. O anları paylaşan Yerlikaya, "Milletimizle birlikte, 7'den 77'ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

02.04.2025 18:21
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Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yaptı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yaptı.

BAKAN YERLİKAYA DA ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Boykota karşı bakanlar ise harekete geçti. Bazı bakanlar marketlere giderek alışveriş yaptı. Onlardan birisi de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu.

"BOYKOT ÇAĞRILARI, MİLLETİMİZİN EMEĞİNE EMANETTİR"

Ali Yerlikaya markette alışveriş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7'den 77'ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, Milli Destek Vakti'dir."

CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
CHP\'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Alışveriş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bulent Cebeci:
    Boş işler bakanı ! 49 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BENDE YARIN MİGROS TAN ALACAGIM AYLIK ALIŞVERİŞI MI 26 9 Yanıtla
  • Muhammed Gönülaçar:
    fiyatlarla ilgilide bı düşünceniz varmı bakan bey 28 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    makam isgal edenlerin halleri ornek degil, ibretlik olmaya benzedi artik. fiyatlara bakmadan alis yapabilenlerin bu halleri nice tesir eder orasi mechul. 27 4 Yanıtla
  • Ali Yeditepe:
    marketi bakana tahsis etmişler galiba. çalışanlardan başka müşteri yok. 24 2 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    Adam gibi adam , Allah yolunuzu açık etsin sayın bakanım 5 13 Yanıtla
  • Hasan Özgün:
    Ülke yerli üretim mi bıraktınız. Donumuzdaki lastik bile ithal. Hala yok yerli üretime karşılık siyonistleri destekliyor palavralarını atıyorlar. İlk önce İsrail'le ihracatı sonra diğer ülkelerle ithalatı kesin sonra yerli ve milli üretimden bahsedin 13 4 Yanıtla
  • Vedat Çelen:
    Fiyat hakkında bilgi ver Bakan bey? 1 0 Yanıtla
  • eren bilal:
    İyi iyi çıksınlar.Fiyatları görürler de ne hale getirdiler ülkeyi görürler. 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    korkuyorlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı - Son Dakika
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