 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Pamukkale İlçe Başkanı Pansiyon İşletmecileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Pansiyon İşletmecileriyle Buluştu

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren pansiyon işletmecileriyle bir araya geldi. İşletmecilerin ruhsatlarının iptal edilme riskiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Coşkun, sorunun çözülmesi için destek sözü verdi.

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Pansiyon İşletmecileriyle Buluştu
28.12.2023 - 12:36,  Güncelleme: 12:41
Abone Ol

DENİZLİ (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren pansiyon işletmecileriyle bir araya geldi.

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi halinde mühürlenme ile karşı karşıya kalan pansiyon işletmecileriyle bir araya geldi.

Pansiyon işletmecilerinin ruhsatlarının iptal edilme riskiyle karşı karşıya kaldığına işaret eden CHP İlçe Başkanı Uğur Coşkun, "Karahayıt Mahallemizde faaliyet gösteren pansiyon işletmecileriyle bir araya geldik. Bu esnaflarımız ekmek paralarını kazanmak için mücadele ediyor. Bir sorun tespit edildiyse, bu soruna çözümün de üretilmesi gerekiyor. İmar affında yararlandılarsa, yapı kayıt belgesi aldılarsa, neden burada açma ruhsatı vermiyorsunuz? Burada bir sorunu varsa, böyle bir sorun tespit ettiyseniz niye yeni bir sorun çıkarıyorsunuz? 90-100 tane işletme söz konusu. Bu da 100 aile demek. Bu sorunu bir şekilde çözmek zorundasınız. Buraya bir seçenekle gelmek zorundasınız. Bu sorun çözülene kadar, biz arkalarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Pamukkale, Karahayıt, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP Pamukkale İlçe Başkanı Pansiyon İşletmecileriyle Buluştu - Son Dakika


13:49
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38
12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04
Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor

Son Dakika
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 14:11:25. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Pamukkale İlçe Başkanı Pansiyon İşletmecileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement