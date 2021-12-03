Üye Girişi
CHP yoksulluk haritası çıkarıyor! - Son Dakika

CHP yoksulluk haritası çıkarıyor!

03.12.2021 08:27
CHP yoksulluk haritası çıkarıyor!

CHP, partili belediyelerin bulunduğu bölgelerde yoksulluk haritası çıkarıyor. Yoksulluk Haritası çalışmasında, hane ve gelir durumları, sigortalı çalışma oranları, hanelerin sosyal tablosu ve bu grupların yaş-cinsiyet dağılımı gibi veriler baz alınıyor.

Büyükşehir ve il belediyelerinde uzman ekipler hane ve geril durumları sigorta durumları, yaş ve cinsiyete bakılarak Türkiye'nin yoksulluk haritası çıkaracak.

İlerleyen süreçte ilçe belediyelerinde yoksulluğu tarayacak CHP, iktidara geldiğinde ise merkezi yönetimin imkanlarını yoksullukla mücadelede daha etkin kullanabilmek için Türkiye'nin yoksulluk haritasını çıkarmayı planlıyor.

İKTİDARA HAZIRLIK

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'Yoksulluk Haritası' çalışmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Derin yoksullukla mücadele için önce belediyelerimizde, iktidara geldiğimizde de ülke genelinde doğru ve etkili politikalar geliştirmek için hazırlık yapıyoruz. Gelen sosyal yardım başvurularını, belediyelerimizin farklı alanlardaki verilerini ve yapılan araştırmaları bir araya getirerek belediyelerimizin bulunduğu bölgelerde yoksulluk haritaları çıkaracağız. Çalışmaya önce büyükşehir ve il belediyelerimizden başladık. Yoksulluk haritası çalışmaları için belediyelerimizde uzman ekipler kurduk, önemli bir yol katettik. Hane ve gelir durumları, sigortalı çalışma oranları, hanelerin sosyal tablosu ve bu grupların yaş ve cinsiyet dağılımı gibi verileri baz alarak geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmayı tamamladıktan sonra ilçe belediyelerimizle devam edeceğiz. En önemlisi, bu çalışmayı tamamladığımızda Türkiye'nin yoksulluk haritasını da çıkaracağız."

"HER YERİN İHTİYAÇLARINI SAPTAYACAĞIZ"

Torun şöyle devam etti:

'Yoksulluk Haritası' sayesinde siyasi iktidarın gizlediği gerçek yoksulluk verilerine ulaşacağız. Örneğin, herhangi bir belediyemiz kendi bölgesine ait yoksulluk haritasına baktığında hangi hanenin, hangi sokağın, hangi mahallenin neye ihtiyacı olduğunu saptayabilecek. Türkiye'nin yoksulluk haritasını çıkardığımızda ise, merkezî yönetimin imkânlarını yoksullukla mücadelede daha etkin kullanabilme fırsatına sahip olacağız."

Ekonomik Kriz, CHP, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP yoksulluk haritası çıkarıyor! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Sedat Peker'in nerede olduğu ortaya çıktı! 08:18 Sedat Peker'in nerede olduğu ortaya çıktı!
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor 07:55 Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum 07:20 Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 18:17 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım 15:25 Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü 15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü

Son Dakika Haberleri
08:27 CHP yoksulluk haritası çıkarıyor!
08:23 DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!
08:18 Sedat Peker'in nerede olduğu ortaya çıktı!
07:56 Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi
07:55 Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor
01:07 Ronaldo, kariyerinde 800. kez fileleri havalandırdı
01:01 Sanayi ve elektrik üretiminde doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı
00:55 Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor
00:46 Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı
00:29 Başkan Elmas, TFF'ye karşı ayaklanıyor
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam         
07:18
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 08:34:24. #1.12#
SON DAKİKA: CHP yoksulluk haritası çıkarıyor! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement