CHP yoksulluk haritası çıkarıyor!

Büyükşehir ve il belediyelerinde uzman ekipler hane ve geril durumları sigorta durumları, yaş ve cinsiyete bakılarak Türkiye'nin yoksulluk haritası çıkaracak.

İlerleyen süreçte ilçe belediyelerinde yoksulluğu tarayacak CHP, iktidara geldiğinde ise merkezi yönetimin imkanlarını yoksullukla mücadelede daha etkin kullanabilmek için Türkiye'nin yoksulluk haritasını çıkarmayı planlıyor.

İKTİDARA HAZIRLIK

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'Yoksulluk Haritası' çalışmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Derin yoksullukla mücadele için önce belediyelerimizde, iktidara geldiğimizde de ülke genelinde doğru ve etkili politikalar geliştirmek için hazırlık yapıyoruz. Gelen sosyal yardım başvurularını, belediyelerimizin farklı alanlardaki verilerini ve yapılan araştırmaları bir araya getirerek belediyelerimizin bulunduğu bölgelerde yoksulluk haritaları çıkaracağız. Çalışmaya önce büyükşehir ve il belediyelerimizden başladık. Yoksulluk haritası çalışmaları için belediyelerimizde uzman ekipler kurduk, önemli bir yol katettik. Hane ve gelir durumları, sigortalı çalışma oranları, hanelerin sosyal tablosu ve bu grupların yaş ve cinsiyet dağılımı gibi verileri baz alarak geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmayı tamamladıktan sonra ilçe belediyelerimizle devam edeceğiz. En önemlisi, bu çalışmayı tamamladığımızda Türkiye'nin yoksulluk haritasını da çıkaracağız."

"HER YERİN İHTİYAÇLARINI SAPTAYACAĞIZ"

Torun şöyle devam etti:

'Yoksulluk Haritası' sayesinde siyasi iktidarın gizlediği gerçek yoksulluk verilerine ulaşacağız. Örneğin, herhangi bir belediyemiz kendi bölgesine ait yoksulluk haritasına baktığında hangi hanenin, hangi sokağın, hangi mahallenin neye ihtiyacı olduğunu saptayabilecek. Türkiye'nin yoksulluk haritasını çıkardığımızda ise, merkezî yönetimin imkânlarını yoksullukla mücadelede daha etkin kullanabilme fırsatına sahip olacağız."