Ekonomi

Çiftçi, hasatla birlikte yatırım aracı olarak altını tercih ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hasat dönemi ve düğün sezonuyla birlikte altına talep artıyor.

Yaz aylarıyla birlikte tarım mahsullerinde hasat devam ederken, bir yandan da düğün sezonu yaşanıyor. HMT Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, Türkiye'nin tarım ülkesi olduğuna değinerek, dönemsel olarak yaz aylarında düğünler gerçekleştiğini söyledi.

Bu yüzden dönemsel olarak da altına olan talepler yaz aylarında artığını belirten Kaya, "Güneydoğu'da genelde daha çok 22 ayar yöresel takılar rağbet görmekte. Küresel sert siyaset dilinden kaynaklı altın fiyatlarının daha hareketli olacağını düşünüyoruz. Çiftçilerimiz orta, uzun vadeli olarak altını tercih ediyor. Dönemsel olarak da hazirandan başlar, pamuk hasadına kadar devam eder. Müşterilerimiz, az işçilikli burma tercih ediyorlar" dedi.