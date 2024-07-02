Çiftçi, hasatla birlikte yatırım aracı olarak altını tercih ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftçi, hasatla birlikte yatırım aracı olarak altını tercih ediyor

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Diyarbakır'da hasat dönemi ve düğün sezonuyla birlikte altına talep artıyor. Yaz aylarında tarım ürünlerinin hasat edildiği ve düğünlerin gerçekleştiği dönemde altın talepleri artıyor. Özellikle Güneydoğu'da 22 ayar yöresel takılar daha fazla rağbet görüyor. Altın fiyatlarının küresel siyasetten kaynaklı olarak daha hareketli olacağı düşünülüyor. Çiftçiler, orta ve uzun vadeli olarak altını tercih ediyor ve hazirandan pamuk hasadına kadar altın alımlarını sürdürüyorlar.

02.07.2024 09:20
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Çiftçi, hasatla birlikte yatırım aracı olarak altını tercih ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hasat dönemi ve düğün sezonuyla birlikte altına talep artıyor.

Yaz aylarıyla birlikte tarım mahsullerinde hasat devam ederken, bir yandan da düğün sezonu yaşanıyor. HMT Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, Türkiye'nin tarım ülkesi olduğuna değinerek, dönemsel olarak yaz aylarında düğünler gerçekleştiğini söyledi.

Bu yüzden dönemsel olarak da altına olan talepler yaz aylarında artığını belirten Kaya, "Güneydoğu'da genelde daha çok 22 ayar yöresel takılar rağbet görmekte. Küresel sert siyaset dilinden kaynaklı altın fiyatlarının daha hareketli olacağını düşünüyoruz. Çiftçilerimiz orta, uzun vadeli olarak altını tercih ediyor. Dönemsel olarak da hazirandan başlar, pamuk hasadına kadar devam eder. Müşterilerimiz, az işçilikli burma tercih ediyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çiftçi, hasatla birlikte yatırım aracı olarak altını tercih ediyor - Son Dakika

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