Çiftçiler DESKİ\'den Ekim Maliyetlerinin Karşılanmasını İstiyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünce arıtma tesisinden arıtılmadan verilen sular sonucu tarlasındaki mahsulü kuruyan çiftçiler, DESKİ'nin en azından ekim maliyetlerini karşılamasını talep etti.

Denizli'de çiftçiler tarlalarındaki mahsulün aniden kuruması nedeniyle DESKİ Genel Müdürlüğü ve DSİ'ye konunun araştırılması için müracaat etti. Üreticilerin şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler DESKİ yönetimindeki atık su arıtma tesisinden arıtılmadan kirli suların Ellez Deresi'ne deşarj ettiğini tespit etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca DESKİ'ye 1,6 milyon lira ceza uygulanırken, ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Bir yıllık emekleri heba olan çiftçiler DESKİ'nin zararı karşılamasını istedi

5 bin dönüm arazide mahsullerin kuruduğunu belirten üretici Hasan Gözlükaya, "Sulama suyundan kaynaklı sıkıntı oldu. Bu konuda Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'den talebimiz; bu sene zarar gören kuruyan mahsullerimizin ekim maliyetlerini karşılamalarını istiyoruz" dedi.

Yalnızca arıtma tesisinden gelen suyu kullandıklarını vurgulayan Salihağa Mahalle Muhtarı Selçuk Sevim, DESKİ'ye durumu sorduklarında ise sebebinin kendilerinden olmadığı cevabını aldıklarını ifade ederek, "Şuan sadece arıtmadan gelen suyu kullanıyoruz. DESKİ'nin Arıtma Tesisinden gelen su yüzünden pamuk, mısır, yonca ve meyve ağaçlarında kurumalar oldu. Bu yıl mahsul alamayacağız. En azından Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'den ekim masraflarının karşılanmasını istiyoruz. DESKİ'ye bu kurumanın sebebini sorduğumuzda sebebin kendilerinden olmadığını suların arıtılarak gönderildiğini söylediler. Yaptırdığımız su ve toprak analizlerinde yoğun miktarda tuz çıktı. Tuz da bizim ürünlerimizin kurumasına neden oldu. Bizlere arıtılmamış tuzlu su ile sulama yaptırıp mahsulümüze zarar verdikleri için DESKİ'den ekim masraflarımızın karşılamasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ