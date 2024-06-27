Çiftçiler Maydanoz Tarlasında Koyunları Otluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftçiler Maydanoz Tarlasında Koyunları Otluyor

Eskişehir'de çiftçiler, yetiştirdikleri maydanozları tarlada kalan koyunlara yediriyor. Koyunlar, maydanozu çok sevdiği için çiftçilerin yeni ürün yetiştirmesini bekliyor. Maydanoz yetiştiren çiftçi ise ürünün talep görmemesi nedeniyle hayvanlara yedirdiğini belirtiyor.

27.06.2024 18:32
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30 dekar maydanoz tarlasında koyunlar otluyor

Çiftçi Mehmet Salih Ege:

"Çöpe gideceğine hayvanlara yediriyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çiftçiler yetiştirdikleri maydanozları tarlada koyunlara yediriyor.

Ürününün büyük bölümü tarlada kalan çiftçiler, tarım arazilerini koyunları otlatarak temizlemeye çalışıyor. Koyunlarını akşam saatlerinden maydanoz ekili arazilerde otlatan çobanlar ise durumdan memnun. Koyunların maydanozu çok sevdiğini belirten çobanlar, çiftçiler biran önce yeni ürün yetiştirmesi için koyunlarını tarım arazisinden çıkarmıyor.

Çoban arkadaşlarıyla birlikte 30 dekar maydanoz tarlasında 150 koyun güden Rüştü Peker, "Burada 150 koyun var. Koyunlar da yemeye alıştılar. Sebze yiyorlar. Bir yandan üreticiler de bizi tarlalarını temizletmek için çağırıyorlar. Elinde kalıyor. Onlar da koyunlara yedirin diyorlar, biz de yediriyoruz yani. Bur görmüş olduğunuz tarla 30 dekar. Şimdi üreticiler acele ediyorlar, on gün daha fazla olsa iyi olur ama onlar da haklı. Bir an önce tarlalarını temizlenip 2. veya 3. ürünü yetiştirmeyi hedefliyorlar. Bize de bir katkı oluyor" dedi.

"Maydanozu şu anda hayvanlara yediriyoruz"

Maydanoz yetiştiren fakat bu yıl istediği gibi ürünlerine talep olmadığından koyunlara yediren çiftçi Mehmet Salih Ege ise şöyle konuştu:

"Yani çöpe gidiyor zaten, para etmediği için biz hayvanlara yediriyoruz şu an. 9 günlük bayram tatilinde pazarların kapalı olması aslında kötü etkiledi. Yani bizim mallar sıcaktan bayağı bir hasar gördü. Satılmadığı için maydanozu az az biçiyorduk. Şu anda hayvanlara yediriyoruz. Yine su verip ardından yine yetiştireceğiz. Vallahi bence çok maldan olduğu için. Bir de yeşillik şu anda yetiştiriyor yani gitmiyor bu sene".

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçiler Maydanoz Tarlasında Koyunları Otluyor - Son Dakika

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