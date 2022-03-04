Çiftçilerde silajlık mısır tohumu sevinci - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ İlçesi'nde çiftçilere, yüzde 20'si çiftçi, yüzde 80'i ise Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen silajlık mısır tohumu yapıldı.

Akçadağ ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na (DAP) sunulan ve desteklenen "Akçadağ İlçesinde Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Arttırılması Projesi" kapsamında 5 bin 100 kilogram silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtım programına, Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ramazan Çolak, Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mekselin Yıldız, Akçadağ Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gökhan Göksu, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ramazan Çolak yaptığı açıklamada çiftçilerde silajlık mısır tohumu sevinci yaşandığını belirterek, "Bu projenin yüzde 20'si çiftçi, yüzde 80'i ise Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje ile toplam bin 165 dekar alanda ekim yapılacak ve 39 çiftçimiz faydalanacaktır" dedi.

Programın sonunda silajlık mısır tohumlarının dağıtımı üreticilere yapıldı. - MALATYA