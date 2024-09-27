Çiftçilere 2.9 Milyar Lira Destek

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 888 milyon 41 bin 394 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ödemelerin hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulunan Yumaklı, "2 milyar 888 milyon 41 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre destek tutarları, bitkisel ürün sigortası için 1 milyar 562 milyon 876 bin 251 lira, buzağı için 1 milyar 206 milyon 326 bin 188 lira, bireysel sulama hibesi için 64 milyon 132 bin 908 lira, kırsal kalkınma yatırımı için 54 milyon 706 bin 47 lira olarak belirlendi.

Destekler, bugün tek parça halinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Buzağı desteği ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara 4 Ekim'de ödenecek.