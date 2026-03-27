Çiftçilere 8,7 milyar lira destek

27.03.2026 16:11
Tarım Bakanı Yumaklı, 8,7 milyar lira tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 737 milyon 16 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Alın terine değer, toprağa bereket katmak için üreticileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "8 milyar 737 milyon 16 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, bitkisel üretim temel desteği için 8 milyar 630 milyon 47 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 98 milyon 926 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 5 milyon 743 bin 500 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 2 milyon 299 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Temel destek ile diğer desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "4" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Tarım

