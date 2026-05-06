Çiftçilere Acil Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçilere Acil Destek Çağrısı

Çiftçilere Acil Destek Çağrısı
06.05.2026 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, çiftçiler için acil destek paketi ve düşük faizli krediler talep etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilere yönelik acil destek paketi hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Üreticiye düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanları sağlanmalı, üreticilerimizin nefes alabilmesi için mevcut borçları faizsiz olarak ertelenmelidir" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova bölgesinde üretim yapan çiftçilerin ciddi bir ekonomik darboğazdan geçtiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan, çiftçilerin artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bugün bankalara, çeşitli finans kuruluşlarına borçlarını ödeyemez hale geldiğini belirterek, "Çiftçilerin nakit akışı tamamen tıkandı. Üreticimiz günlük faaliyetlerini sürdürebilmek için dahi gerekli finansmana ulaşamıyor. Girdi maliyetlerinde arttı. Mazot, gübre, tohum ve zirai ilaç fiyatlarındaki yükseliş çiftçimizin belini bükmüştür. Ürün fiyatlarının aynı oranda artmaması çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alamamasına neden olmuş, bu dengesizlik, borç yükünü daha da arttırmıştır" dedi.

Başkan Mehmet Akın Doğan, üreticilerin mevcut borç yükü altında ezildiğini belirterek, "Çiftçimiz hem borçlarını çeviremiyor hem de yeni üretim sezonu için gerekli kaynağı bulamıyor. Yaşanan süreç yalnızca çiftçileri değil, ülke ekonomisini ve gıda güvenliğini de tehdit etmektedir. Tarımsal üretimde yaşanacak daralma hepimizi etkileyecektir. Acil destek paketi hayata geçirilmeli, üreticiye düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanları sağlanmalı, üreticilerimizin nefes alabilmesi için mevcut borçları faizsiz olarak ertelenmelidir" ifadelerini kullandı.

Doğan, yetkililere çağrıda bulunarak, "Tüm dünyada stratejik bir öneme sahip olan tarım sektörüne pozitif ayrımcılık yapılarak destek verilmeli, sorunların aşılabilmesi için kalıcı çözümler üretilmelidir" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere Acil Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:09:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Çiftçilere Acil Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.