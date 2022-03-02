Çiftçilere dağıtılan arpa ve buğdayın ekimi yapılıyor - Son Dakika
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Çiftçilere dağıtılan arpa ve buğdayın ekimi yapılıyor

02.03.2022 10:09
Çiftçilere dağıtılan arpa ve buğdayın ekimi yapılıyor

Malatya'da, güz döneminde yağışların az olmasından dolayı toprak neminin uygun olmaması sebebiyle ekilemeyen arazilerin ekimine başlandı.

Malatya'da, güz döneminde yağışların az olmasından dolayı toprak neminin uygun olmaması sebebiyle ekilemeyen arazilerin ekimine başlandı. Hibe destekli olarak çiftçilere dağıtılan arpa ve buğdayın ekimi yapılıyor.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, hibe destekli olarak çiftçilere dağıtılan arpa ve buğdayın ekimi yapılmasıyla ilgili olarak, "Yazlık Ekiliş ile Arpa - Buğday Üretimi Artıyor" projemiz kapsamında Arpa ve Buğday tohumlarını dağıttık. Projemizle, güz döneminde yağışların az olmasından dolayı toprak neminin uygun olmaması sebebiyle ekilemeyen arazilerin ekimini sağlamayı amaçlıyoruz. Her şeye rağmen üretmek ve tarım ürünlerimizi ihraç etmeliyiz. Kaliteli tohumlarla üretim yapmak zorundayız. Çiftçilerimizi sertifikalı, üretim miktarı artan, verim oranı yüksek tohumlarla buluşturuyoruz. Çiftçilerimiz ellerinde bulunan tohumlar yerine, verimi yüksek tohumlara geçmelerini öneriyoruz" dedi.

Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yaklaşık 275 ton buğday tohumluğu, 126 ton arpa tohumluğu önceki gün yapılan programla dağıtılmıştı. Proje bedelinin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Malatya'da her yıl yaklaşık 558 bin dekar alanda 110 bin ton buğday üretimi, arpa ise 351 bin dekarda yaklaşık 70 bin ton üretimi yapılıyor. - MALATYA

Çiftçilere dağıtılan arpa ve buğdayın ekimi yapılıyor

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Malatya, Buğday, Tarım, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere dağıtılan arpa ve buğdayın ekimi yapılıyor - Son Dakika


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