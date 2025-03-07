Çiftçilere Hububat Desteği Ödemeleri Yapıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada çiftçilere verilen hububat desteği ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Üretime verdiğimiz destek, toprağa bereket oluyor. Afyonkarahisar 353 milyon 738 bin 287 TL hububat destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR