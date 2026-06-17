Çiftçilere Nefes Kredisi Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçilere Nefes Kredisi Talebi

Çiftçilere Nefes Kredisi Talebi
17.06.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, üreticiler için acil düşük faizli kredi paketine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım sektörünün içinde bulunduğu finansman durumuna dikkat çekerek, üretimin kesintisiz devam etmesi ve gıda arzının korunması amacıyla çiftçiler için acil bir "Nefes Kredisi" paketi hazırlanması çağrısında bulundu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'dan çiftçiye destek çağrısında bulundu. Girdi maliyetlerindeki öngörülemez artışlar ve iklimsel risklerin üreticiyi zor bir sarmala sürüklediğini belirten Başkan Mehmet Akın Doğan, finansmana erişimin hiç olmadığı kadar zorlaştığını vurguladı.

Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçimiz mazot, gübre, tohum ve ilaç gibi temel girdileri temin etmekte zorlanırken, yüksek faiz oranları nedeniyle de finansmana ulaşamamaktadır. Sıcak para akışının kesilmesi, tarladaki üretimi olumsuz etkilemektedir. Çiftçimizin toprağına küsmemesi ve borç yükü altında ezilmemesi için düşük faizli, uzun vadeli ve kolay erişilebilir bir "Nefes Kredisi" hamlesi artık bir zorunluluktur."

"Tarım, toplumun her kesimini doğrudan etkileyen en temel sektördür"

Tarımın, taşıdığı hayati önem nedeniyle ekonominin en stratejik sektörü olduğunu hatırlatan Doğan, sürdürülebilir tarım için devlet desteğinin kritik bir rol oynadığını ifade ederek, "Tarım, toplumun her kesimini doğrudan etkileyen en temel sektördür. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, halkımızın kesintisiz ve makul fiyatlarla gıdaya ulaşabilmesinin tek güvencesidir. Bugün çiftçimize sunulacak her destek, yapısal bir zorunluluktur. Üreticiye sağlanan finansal kolaylık, piyasalardaki fiyat istikrarının ve toplumsal refahın da anahtarı olacaktır. Çukurova'nın bereketli topraklarında üretim yapan çiftçimiz, tüm zorluklara rağmen ülkesi için değer oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak bu mali yükü tek başına kaldırması mümkün değildir. Bizler TZOB Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın öncülüğünde çiftçilerimizin sesi olmak için çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan, üreticimize can suyu olacak finansal adımların acilen atılmasını bekliyoruz. Çiftçimize nefes aldırmak, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmaktır" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere Nefes Kredisi Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın danışmanı da gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 10:44:16. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçilere Nefes Kredisi Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.