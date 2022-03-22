Çiftçilere tohum desteği - Son Dakika
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Çiftçilere tohum desteği

22.03.2022 16:35
Çiftçilere tohum desteği

Sivas'ın Gürün ilçesinde çiftçilere destek vermek amacıyla 180 çiftçiye 1'er ton tohum dağıtıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde çiftçilere destek vermek amacıyla 180 çiftçiye 1'er ton tohum dağıtıldı.

Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla tohumlar toprakla buluşacak. Yüzde 75 hibeyle dağıtılan 677 ton tohum, 72 bin dönüm alanda yeşerecek. Bu kapsamda İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından organize edilen, ilçemizde hububat üretimini desteklemek için, yüzde 75 hibe destekli 180 ton sertifikalı buğday tohumu, 180 çiftçimize 1'er ton olmak üzere dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım programına Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, İlçe Tarım Müdürü Bülent Özgenlik ve çiftçiler katıldı. - SİVAS

Çiftçilere tohum desteği
Çiftçilere tohum desteği

YORUMLAR
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Hisarcık, Tarım, Sivas, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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